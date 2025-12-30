Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Verkehrsunfallflucht auf Firmenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Averbeck;

Unfallzeit: 24.12.2025, zwischen 07.00 Uhr und 13.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer am vergangenen Mittwoch am Averbeck in Heek. Er hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen schwarzen Skoda Oktavia gegen 07:00 Uhr auf dem Firmenparkplatz seiner Arbeitsstätte ab. Das Fahrzeug war rückwärts am Ende des Zufahrtsweges geparkt, wobei die rechte Fahrzeugseite zum Zufahrtsweg ausgerichtet war. Als der Fahrzeughalter gegen 13:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden fest. Ein unbekannter Autofahrer hatte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die am 24.12.2025 im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem genannten Firmenparkplatz gemacht haben oder Hinweise zu einem möglicherweise beschädigten Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell