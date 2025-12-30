Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Kerkenberg;

Tatzeit: 29.12.2025, zwischen 08.45 Uhr und 16.15 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Montag in Reken. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt am Kerkenberg. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell