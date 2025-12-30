PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Firmengebäude

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Porschestraße;

Tatzeit: zwischen 29.12.2025, 19.30 Uhr und 30.12.2025, 08.00 Uhr;

In ein Firmengebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Gescher. Am Mittwochmorgen wurde die Polizei alarmiert, nachdem Mitarbeiter den Einbruch bemerkt hatten. Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen Zutritt zu dem umfriedeten Firmengelände, indem sie einen dort aufgestellten Bauzaun zur Seite schoben. Anschließend begaben sie sich auf das Außengelände und hebelten ein Bürofenster auf. An dem Fenster konnten zahlreiche Hebelspuren festgestellt werden. Das betroffene Bürogebäude befindet sich derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten im Rohbauzustand und grenzt an eine Lager- bzw. Fertigungshalle. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Porschestraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

