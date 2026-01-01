POL-BOR: Ahaus - Fallrohre entwendet
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Böcklerstraße;
Tatzeit: zwischen 26.12.2025, 16.30 Uhr und 31.12.2025, 13.00 Uhr;
Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Die Täter montierten mehrere Kupferfallrohre von einer Lagerhalle an der Böcklerstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
