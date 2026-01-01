PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fallrohre entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Böcklerstraße;

Tatzeit: zwischen 26.12.2025, 16.30 Uhr und 31.12.2025, 13.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Die Täter montierten mehrere Kupferfallrohre von einer Lagerhalle an der Böcklerstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

