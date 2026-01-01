POL-BOR: Bocholt - Metalldiebe entwenden Teile eines Kupferrohres
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg;
Tatzeit: zwischen 29.12.2025, 12.00 Uhr und 30.12.2025, 13.00 Uhr;
Unbekannte Täter hatten es in Bocholt auf Kupfer abgesehen. Sie entwendeten von einem Gotteshaus an der Straße Biemenhorster Weg Teile eines Fallrohres aus Kupfer. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag- und Freitagmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
