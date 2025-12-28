Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Gaststätte ein

Waldbröl (ots)

Am Samstag (27. Dezember) hebelten Unbekannte zwischen 0 Uhr und 7 Uhr die Tür einer Gaststätte in der Kaiserstraße auf und gelangten so in den Gastraum. Dort hebelten die Einbrecher ein Sparkästchen auf und öffneten gewaltsam die Kasse des Lokals. Die Kriminellen entkamen anschließend mit dem gestohlenen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

