Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Wohnungseinbruch in Gummersbach
Gummersbach (ots)
In der Zeit von Samstag (20. Dezember) bis Dienstag öffneten Unbekannte gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Die Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren sowie mehrere Taschen. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
