POL-GM: Wohnungseinbruch in Gummersbach

Gummersbach (ots)

In der Zeit von Samstag (20. Dezember) bis Dienstag öffneten Unbekannte gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Die Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren sowie mehrere Taschen. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

