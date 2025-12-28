PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen auf eisglatten Straßen

Oberbergischer Kreis (ots)

Zwischen Freitag (26. Dezember) und Samstagmorgen (27. Dezember) ereigneten sich auf Oberbergs Straßen mehrere Verkehrsunfälle auf eisglatten Straßen.

Am Freitag war eine 40-jährige Gummersbacherin gegen 16:15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der K41 in Gummersbach-Lobscheid unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Straße ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich anschließend mit ihrem Auto. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 12-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Das Auto der 40-Jährigen wurde abgeschleppt.

Eine 22-jährige Frau aus Reichshof fuhr am Freitag mit ihrem Citroën auf der Straße "Im Krümmel" in Ründeroth. In einer Linkskurve kam sie von der Straße ab, kollidierte mit einem Erdhügel und überschlug sich mehrmals. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr 19-jähriger Beifahrer wurde nicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Freitagabend war ein 25-jähriger Nümbrechter in Nümbrecht-Bierenbachtal auf der L320 von Homburg-Bröl in Richtung Bierenbachtal unterwegs. Gegen 18:20 Uhr kam er mit seinem Renault Clio von der Straße ab, prallte zunächst gegen eine Leitplanke und anschließend gegen den verkehrsbedingt wartenden Renault einer 19-jährigen Morsbacherin. Beide Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Da ein Drogenvortest bei dem Nümbrechter positiv verlief, musste der 25-Jährige zudem eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Beide Autos wurden abgeschleppt. Ein Hund, der sich im Auto der Morsbacherin befand, flüchtete zunächst in ein Waldgebiet, konnte aber unverletzt wieder aufgefunden werden.

In Bergneustadt-Brelöh kam am Freitagabend gegen 19:20 Uhr eine 54-jährige Gummersbacherin mit ihrem Hyundai auf der Straße "Hilgesbrücke" von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht.

Ähnlich erging es einer 21-Jährigen aus Wiehl. Sie kam am Samstag gegen 1:30 Uhr auf der Hustener Straße in Reichshof-Tillkausen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie und ihre 19-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

