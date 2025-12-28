Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Vereinsheim
Gummersbach (ots)
Einbrecher hebelten in Windhagen zwischen Dienstag (23. Dezember) und Freitag die Tür eines Lagerraums in einem Vereinsheim in der Hückeswagener Straße auf. Die Kriminellen stahlen alkoholische Getränke und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell