POL-GM: Einbruch in Vereinsheim

Radevormwald (ots) - In der Nacht von Montag (22. Dezember) auf Dienstag versuchten Einbrecher die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Elberfelder Straße aufzuhebeln. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten die Kriminellen ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

