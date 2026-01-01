POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Herzogstraße;
Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich Mittwochabend zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Herzogstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
