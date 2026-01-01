Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fenster einer Tür beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brändströmstraße;

Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 20.30 Uhr und 30.12.2025, 14.00 Uhr;

Unbekannte Täter versuchten in Gronau an der Brändströmstraße in ein Schulgebäude einzudringen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (19.12.2025), 20.30 Uhr und Montag (30.12.2025), 14.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter gewaltsam den Glaseinsatz einer Tür. Durch die Öffnung entwendeten sie einen Feuerlöscher. Das Schulgebäude betraten die Einbrecher offenbar nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell