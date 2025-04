Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Durch Beamte der PI Bingen wurde am Abend des 29.04.2025 gegen 23:00 Uhr ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Hitchinstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem jungen Mann Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, welche durch einen Drogenvortest bestätigt wurden - dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe Marihuana (THC). Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt, ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt mit einem Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

