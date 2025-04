Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Trechtingshausen (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen gegen 15:55 Uhr in der Mainzer Straße in Trechtingshausen auf einen Motorroller aufmerksam, der anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und somit nicht berechtigt war, das von ihm geführte Fahrzeug zu führen. Die Fahrt des 42-Jährigen wurde an Ort und Stelle beendet. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell