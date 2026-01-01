Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Marienstraße;

Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Marienstraße in Bahnhof-Reken. Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell