PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Marienstraße;

Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Marienstraße in Bahnhof-Reken. Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:30

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Verkaufsraum

    Reken (ots) - Tatort: Bahnhof-Reken, Gewerbering; Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr; In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr in den Verkaufsraum eines Unternehmens am Gewerbering in Bahnhof-Reken ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Werkzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um drei männliche ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:13

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Herzogstraße; Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich Mittwochabend zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Herzogstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:12

    POL-BOR: Gronau - Fenster einer Tür beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brändströmstraße; Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 20.30 Uhr und 30.12.2025, 14.00 Uhr; Unbekannte Täter versuchten in Gronau an der Brändströmstraße in ein Schulgebäude einzudringen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (19.12.2025), 20.30 Uhr und Montag (30.12.2025), 14.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter gewaltsam den Glaseinsatz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren