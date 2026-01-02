Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hubertusstraße;

Unfallzeit: 01.01.2026, zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte ein weißer Mercedes gegen 20.00 Uhr auf einem der Parkplätze zwischen Fahrbahn und Häusern. Das Fahrzeug war mit der Front zur Häuserreihe ausgerichtet. Als der Halter gegen 21.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er eine Beschädigung und informierte die Polizei. Am Fahrzeug wurden eine Delle sowie mehrere Lackkratzer an der hinteren rechten Stoßstangenseite festgestellt. Zudem war das hintere rechte Rücklicht eingerissen. Am beschädigten Bereich konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu einem blauen Fahrzeug mit frischen Beschädigungen geben können, sich bei der Polizei Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

