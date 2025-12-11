Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hund schreckt Einbrecher nicht ab

Soest (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember) zwischen 17:15 und 19:45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Werler Landstraße in Soest eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt. Ein anwesender Hund schreckte den oder die Täter offenbar nicht ab.

Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell