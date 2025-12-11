PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Audi landet auf dem Dach - flüchtiger Fahrer festgenommen

Lippstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann landete am Mittwochmorgen (10. Dezember) mit seinem Audi A5 in einem Wohngebiet in Lippstadt auf dem Dach. Dass er danach zu Fuß die Flucht ergriff, hatte ganz offensichtlich mehrere Gründe.

Der Geseker fuhr gegen 9:50 Uhr auf der Straße "Weingarten" in Richtung Erwitter Straße. Auf Höhe einer dortigen Bäckerei kollidierte sein Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto. Daraufhin beschleunigte der 26-Jährige und bog nach rechts in die Straße "Langesche Wiese" ab, die er mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Kurz darauf kollidierte sein Audi mit einer Hauswand, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen.

Der Fahrer befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Im Bereich eines Elektronikmarktes am Konrad-Adenauer-Ring entdeckten die Beamten den 26-Jährigen und nahmen ihn daraufhin fest.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Geseker, der bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten hatte, mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Entsprechende freiwillig durchgeführte Tests fielen positiv aus. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem lag ein bestehender Haftbefehl gegen ihn vor. Sein Handy wurde ebenso sichergestellt wie der Audi. Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

