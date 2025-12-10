Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 44-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Porsche fährt gegen Erdwall

Möhnesee-Stockum (ots)

Am Dienstagabend, 9. Dezember, gegen 22:10 Uhr kam es auf dem Stockumer Damm in Höhe der Forststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Salzkotten war mit ihrem Porsche auf dem Stockumer Damm unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel fuhr und anschließend gegen einen Erdwall am Fahrbahnrand prallte. Das Fahrzeug kam anschließend stark beschädigt auf der Straße zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der betroffene Bereich des Stockumer Damms wurde während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Fahrbahn zu reinigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell