Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall auf B475 - betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand

Soest (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Herne stand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Soest unter Alkoholeinfluss. Sie leistete erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Mazda MX-5 auf der B475 im Bereich des Pendlerparkplatzes an der A44-Anschlussstelle Soest-Ost unter bislang ungeklärten Umständen in den Straßengraben geraten. Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem fanden sie im Fahrzeug eine leere Weinflasche. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die 53-Jährige sollte dann zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Soest gebracht werden. Im Streifenwagen sperrte sie sich vehement gegen die Maßnahmen der Beamten. Sie schlug mehrfach in Richtung eines Polizisten und versuchte, einen anderen zu beißen. Darüber hinaus beleidigte sie die Beamten mehrfach.

Die Frau wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auch im Polizeigewahrsam verhielt sie sich extrem unkooperativ und schlug einen Beamten.

Da an ihrem Auto Spuren festgestellt wurden, die nicht zum Unfall auf der B475 passen, ist nicht auszuschließen, dass die 53-Jährige zuvor bereits in einen anderen Unfall verwickelt war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

