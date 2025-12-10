PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall auf B475 - betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand

Soest (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Herne stand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Soest unter Alkoholeinfluss. Sie leistete erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Mazda MX-5 auf der B475 im Bereich des Pendlerparkplatzes an der A44-Anschlussstelle Soest-Ost unter bislang ungeklärten Umständen in den Straßengraben geraten. Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem fanden sie im Fahrzeug eine leere Weinflasche. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die 53-Jährige sollte dann zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Soest gebracht werden. Im Streifenwagen sperrte sie sich vehement gegen die Maßnahmen der Beamten. Sie schlug mehrfach in Richtung eines Polizisten und versuchte, einen anderen zu beißen. Darüber hinaus beleidigte sie die Beamten mehrfach.

Die Frau wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auch im Polizeigewahrsam verhielt sie sich extrem unkooperativ und schlug einen Beamten.

Da an ihrem Auto Spuren festgestellt wurden, die nicht zum Unfall auf der B475 passen, ist nicht auszuschließen, dass die 53-Jährige zuvor bereits in einen anderen Unfall verwickelt war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:10

    POL-SO: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Soest (ots) - Am Dienstagabend, dem 9. Dezember, gegen 19:45 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn einen Einbruch in ein Wohnhaus am Harbortweg und alarmierten umgehend die Polizei. Ein Nachbar beobachtete drei Personen, die sich vom Tatort entfernten. Als er sie ansprach, flüchteten die Unbekannten in Richtung Ardeyweg. Die Personen sollen männlich gewesen sein, dunkel gekleidet und etwa 170 bis 180 cm groß. Sie hatten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:59

    POL-SO: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Soest (ots) - Am Dienstag, den 9. Dezember, kam es in der Straße "Kützelbach" in Soest in der Zeit zwischen 08:05 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:04

    POL-SO: Kontrollen mit Fokus auf Zweiräder

    Soest (ots) - Auf Personen mit Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern lag das Hauptaugenmerk der Polizei bei einem Einsatz am Dienstag (9. Dezember) in Soest. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten insbesondere auf Arbeits- und Freizeitwegen im Stadtgebiet. Die Beamten fertigten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Handys am Steuer eines Pkw. Zudem verhängten sie 21 Verwarngelder, die sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren