Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kontrollen mit Fokus auf Zweiräder

Soest (ots)

Auf Personen mit Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern lag das Hauptaugenmerk der Polizei bei einem Einsatz am Dienstag (9. Dezember) in Soest. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten insbesondere auf Arbeits- und Freizeitwegen im Stadtgebiet.

Die Beamten fertigten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Handys am Steuer eines Pkw. Zudem verhängten sie 21 Verwarngelder, die sich wie folgt verteilten:

   - 1x Ladungssicherung Pkw
   - 8x Radfahren auf falscher Seite
   - 2x Radfahren auf Gehweg
   - 4x Radfahren in Fußgängerzone
   - 1x E-Scooter in Fußgängerzone
   - 3x sonstige Verstöße E-Scooter
   - 2x Stoppschild Kleinkraftrad

Erfreulicherweise hielt sich aber der Großteil der Zweiradfahrenden an die Straßenverkehrsordnung. Die Polizei führte darüber hinaus zahlreiche Gespräche mit Bügern, um für die besonderen Anforderungen und Gefahren der Zweiräder zu sensibilisieren. Die Präsenz und die Kontrollen wurden überwiegend positiv aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

