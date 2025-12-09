PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gestohlen gemeldeter Opel aufgefunden

Soest (ots)

Der am Montag (8. Dezember) als gestohlen gemeldete Opel Astra G, der an der Arnsberger Straße in Soest geparkt war, wurde inzwischen aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nicht von einem Diebstahl auszugehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

