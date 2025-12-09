POL-SO: Gestohlen gemeldeter Opel aufgefunden

Bad Sassendorf (ots) - Der Polizei wurde am Montag (8. Dezember) ein Kfz-Diebstahl in Bad Sassendorf gemeldet. In der Nacht zu Montag gegen 3:40 Uhr wurde ein roter BMW 420d in der Straße „An der Schleddebreite“ in Bad Sassendorf-Lohne gestohlen. Das Cabrio mit dem Kennzeichen SO-GM 6 war dort vor einer Garage abgestellt. Wie die Täter konkret vorgingen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der ...

