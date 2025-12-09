POL-SO: Gestohlen gemeldeter Opel aufgefunden
Soest (ots)
Der am Montag (8. Dezember) als gestohlen gemeldete Opel Astra G, der an der Arnsberger Straße in Soest geparkt war, wurde inzwischen aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nicht von einem Diebstahl auszugehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
