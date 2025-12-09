Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Autos gestohlen

Kreis Soest (ots)

Der Polizei wurden am Montag (8. Dezember) zwei Kfz-Diebstähle im Kreis Soest gemeldet.

Am Sonntag (7. Dezember) zwischen 15:45 und 20:10 Uhr wurde ein grauer Opel Astra G mit dem Kennzeichen SO-TG 1006 entwendet, der an der Arnsberger Straße in Soest stand. In der Nacht zu Montag gegen 3:40 Uhr wurde ein roter BMW 420d in der Straße "An der Schleddebreite" in Bad Sassendorf-Lohne gestohlen. Das Cabrio mit dem Kennzeichen SO-GM 6 war dort vor einer Garage abgestellt.

Wie die Täter in beiden Fällen konkret vorgingen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell