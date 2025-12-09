Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (7. Dezember), 8 Uhr, und Montag (8. Dezember), 14:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Rössenerweg in Soest eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um ins Gebäude zu gelangen. Darin wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell