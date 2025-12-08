PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lkw kollidiert mit Pferd

Wickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wickede-Wimbern wurden am Freitagvormittag (5. Dezember) eine 16-jährige Reiterin und ihr Pferd verletzt. Die Jugendliche ritt gemeinsam mit ihrer Mutter auf zwei Pferden auf dem Seitenstreifen entlang der Arnsberger Straße in Richtung Wimbern. Als ihnen ein Sattelzug entgegenkam, scheute das Pferd, auf dem die 16-Jährige saß, und drehte sich in Richtung Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Lkw, wodurch sowohl das Pferd als auch die Reiterin Verletzungen erlitten.

Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort. Polizeibeamte trafen ihn kurze Zeit später auf einem Firmengelände an der Hauptstraße in Wickede an. Er gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

