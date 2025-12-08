PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrüche in Wohnhäuser

Ense / Niederense (ots)

Gleich zweimal brachen bislang unbekannte Täter in Am 7. Dezember, zwischen 2 Uhr und 02:30 Uhr, wurde von den Unbekannten ein Fenster eines Einfamilienhaues im Nordring in Niederense aufgehebelt und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 6. Dezember zwischen 15:15 Uhr und 17:45 Uhr in der Straße Sonneborn in Ense. Auch in diesem Fall wurden gewaltsam in das Haus eingedrungen und nach Diebesgut gesucht. Ob die Täter fündig geworden sind, wird ebenfalls derzeit noch ermittelt. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

