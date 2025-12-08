Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Lippetal (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagabend (7. Dezember) ein Raub auf eine Tankstelle an der Soester Straße in Lippetal gemeldet. Kurz vor 21 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe. Der Angestellte übergab dem Täter, der gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent sprach, einen vierstelligen Geldbetrag, woraufhin der Unbekannte zu Fuß in Richtung Brockhauser Straße flüchtete. Dort war möglicherweise ein Fluchtfahrzeug abgestellt.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- kräftige Statur - schwarze Maske über dem Gesicht - zweifarbige Jacke (Brust und Ärmel hellblau, untere Hälfte dunkel, Emblem mit einer Tierapplikation auf der linken Brust) - Jogginghose schwarz mit weißem Streifen an der Seite - weiße Turnschuhe - helle Gartenhandschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell