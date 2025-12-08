PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Lippetal (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagabend (7. Dezember) ein Raub auf eine Tankstelle an der Soester Straße in Lippetal gemeldet. Kurz vor 21 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe. Der Angestellte übergab dem Täter, der gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent sprach, einen vierstelligen Geldbetrag, woraufhin der Unbekannte zu Fuß in Richtung Brockhauser Straße flüchtete. Dort war möglicherweise ein Fluchtfahrzeug abgestellt.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

   - kräftige Statur
   - schwarze Maske über dem Gesicht
   - zweifarbige Jacke (Brust und Ärmel hellblau, untere Hälfte 
     dunkel, Emblem mit einer Tierapplikation auf der linken Brust)
   - Jogginghose schwarz mit weißem Streifen an der Seite
   - weiße Turnschuhe
   - helle Gartenhandschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 12:36

    POL-SO: Vermisster 65-Jähriger verstorben

    Anröchte (ots) - Gestern suchte die Polizei mit Hochdruck nach einem 65-jährigen Mann aus Lippstadt, der als vermisst gemeldet worden war. Am frühen Abend konnten Einsatzkräfte ihn an einem Feldweg im Bereich Anröchte ausfindig machen. Während des folgenden Gesprächs kam es völlig überraschend zu einer lebensbedrohlichen Selbstverletzung, die sich in unmittelbarer Nähe der Beamten ereignete. Die sofort ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 09:52

    POL-SO: versuchter Automatendiebstahl

    Soest Deiringsen (ots) - Am 05.12.2025 um 21:25 Uhr wurden drei männliche Täter aus Georgien durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie mittels Stemmeisen und Schraubendreher versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch eine Anwohnerin wurde die Tat mittels eines Mobiltelefons gefilmt. Es liegen zwei Minuten Videomaterial vor. Auf diesen ist zu sehen, dass zwei der Täter mittels Werkzeug an dem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:19

    POL-SO: Schwerpunkt Verkehr

    Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag (04.12.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. In der Zeit zwischen 08 Uhr und 16 Uhr wurden insgesamt 91 Fahrzeuge kontrolliert. Besonders erwähnenswert war dabei die Kontrolle einer Fahrzeugführerin um 14:44 Uhr im Colonel-Adam-Weg, die unter deutlichem Alkoholeinfluss unterwegs war. Die 49-jährige Soesterin war auf dem Weg zur Schule ihrer Kinder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren