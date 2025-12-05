Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkt Verkehr

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.12.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. In der Zeit zwischen 08 Uhr und 16 Uhr wurden insgesamt 91 Fahrzeuge kontrolliert. Besonders erwähnenswert war dabei die Kontrolle einer Fahrzeugführerin um 14:44 Uhr im Colonel-Adam-Weg, die unter deutlichem Alkoholeinfluss unterwegs war. Die 49-jährige Soesterin war auf dem Weg zur Schule ihrer Kinder angehalten worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den beachtlichen Wert von 1,2 Promille. Weiterhin bestand der Verdacht auf einen Einfluss von Medikamenten bzw. Betäubungsmittel. Auch hier erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Der Einsatz verlief störungsfrei und trug sichtbar zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.

