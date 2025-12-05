Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Gold und Schmuck

Soest (ots)

Ein Einfamilienhaus am Aldegreverwall in Soest war am Donnerstag (4. Dezember) Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten im Zeitraum zwischen 14 und 21:50 Uhr die Balkontür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Gold und Schmuck entwendet. Die Beute hat einen geschätzten Wert im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell