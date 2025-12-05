PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter möglichem Drogeneinfluss

Lippstadt-Esbeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.12.2025) kam es gegen 04:35 Uhr auf der Paderborner Straße in Lippstadt-Esbeck zu einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Lippstadt kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Fahrer verletzte sich dabei und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach eigenen Angaben konsumierte er unmittelbar nach dem Unfall einen Joint. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er bereits vor Fahrtantritt unter dem Einfluss von Cannabis stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden; es musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu einem möglichen Drogenkonsum vor der Fahrt aufgenommen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

