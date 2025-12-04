PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonne brennt in Hinterhof - Zeugen gesucht

Lippetal (ots)

Im Hinterhof einer Konditorei in der Lippborger Straße in Lippetal-Herzfeld brannte am Mittwochabend eine Mülltonne. Zeugen hörten kurz nach 18 Uhr einen Knall und stellten daraufhin fest, dass die Mülltonne in Flammen steht. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Mülltonne wurde völlig zerstört. Eine Zeugin beobachtete einen dunkel gekleideten, etwa 15 Jahre alten Jugendlichen in der Nähe des Tatorts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

