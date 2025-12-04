Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Zeit von Dienstag, 02.12.2023, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2023, 07:00 Uhr, wurde in ein Restaurant in der Cappelstraße in Lippstadt eingebrochen.

Unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe am Eingang des Restaurants ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Beim Betreten bemerkte der Mitarbeiter am Morgen, dass Schubladen im Verkaufsbereich geöffnet und durchsucht worden waren.

Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bargeld befand sich nach Angaben des Geschädigten nicht im Lokal.

Die Polizei führte eine Spurensicherung durch und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit bislang nicht vor.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich des Restaurants bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 oder direkt an jede Polizeiwache zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell