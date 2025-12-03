PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen im Rahmen von Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Dienstagabend (2. Dezember) einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt - insbesondere im Umfeld des Bahnhofs - sowie im Bereich Cappel durch. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Beamten 32 Personen und 18 Fahrzeuge.

Das Ergebnis in Zahlen: Es wurden sechs Platzverweise erteilt und fünf Strafanzeigen (wegen Diebstahls sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz) gefertigt. Gegen zwei kontrollierte Personen bestand ein Haftbefehl. Beide wurden festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei einem bekannten Intensivstraftäter fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug, das sichergestellt wurde.

Die Polizei nutzte den Einsatz auch, um zahlreiche Bürgergespräche zu führen, in denen auch auf die Gefahren von Messern hingewiesen wurde. Die Bürgerinnen und Bürger reagierten positiv auf erhöhte die polizeiliche Präsenz.

