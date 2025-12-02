Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnenbrand an der Bökenförder Straße

Lippstadt (ots)

In der letzten Nacht fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 02:51 Uhr auf seinem Heimweg ein heller Lichtschein gegenüber der "KiTa St. Josef" an der Bökenförder Straße auf. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass im Bereich zur Kleingartenanlage eine Mülltonne in voller Ausdehnung brannte. Die hinzugerufene Feuerwehr Lippstadt löschte den Brand. Durch das Feuer wurde die Mülltonne komplett zerstört und ein nahestehender Baum erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 560EUR geschätzt. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Andere Polizeidienststellen nehmen ebenfalls Hinweise zum Geschehen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell