Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Warstein (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße in Warstein war am Dienstag (2. Dezember) zwischen 15:30 und 20:15 Uhr Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. Darin wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (dg)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell