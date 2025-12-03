PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeilicher Schwerpunkteinsatz in Warstein - mehrere Verstöße festgestellt

Warstein (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Warstein haben am gestrigen Dienstag in Warstein einen Schwerpunkteinsatz zur Verkehrs- und Personenüberwachung durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie mögliche Straftaten frühzeitig zu erkennen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 31 Verstöße festgestellt. Ein Großteil betraf fehlende oder nicht mitgeführte Fahrzeug- und persönliche Dokumente sowie technische Mängel, insbesondere defekte Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen.

Positiv hervorzuheben ist, dass bei den Kontrollen keinerlei Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum bei Fahrzeugführenden festgestellt wurden.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 07:44

    POL-SO: Zwei Festnahmen im Rahmen von Schwerpunkteinsatz

    Lippstadt (ots) - Die Polizei führte am Dienstagabend (2. Dezember) einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt - insbesondere im Umfeld des Bahnhofs - sowie im Bereich Cappel durch. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Beamten 32 Personen und 18 Fahrzeuge. Das Ergebnis in Zahlen: Es wurden sechs Platzverweise erteilt und fünf Strafanzeigen (wegen Diebstahls sowie Verstößen gegen das Waffen- und ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:33

    POL-SO: Mülltonnenbrand an der Bökenförder Straße

    Lippstadt (ots) - In der letzten Nacht fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 02:51 Uhr auf seinem Heimweg ein heller Lichtschein gegenüber der "KiTa St. Josef" an der Bökenförder Straße auf. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass im Bereich zur Kleingartenanlage eine Mülltonne in voller Ausdehnung brannte. Die hinzugerufene Feuerwehr Lippstadt löschte den Brand. Durch das Feuer wurde die Mülltonne komplett ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:19

    POL-SO: Graffiti an der Klostermauer - Zeugen gesucht

    Geseke (ots) - Am gestrigen Montag (01.12.2025) stellten Mitarbeitende der Stadt Geseke um 09 Uhr Graffiti an der Klostermauer in der "Düstere Gasse" fest. Die mit blauer Farbe aufgesprühten Parolen enthielten politische Botschaften aus dem linken Spektrum, so dass der Staatsschutz Dortmund die Ermittlungen übernahm. Wann die Farbschmierereien aufgetragen wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren