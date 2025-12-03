Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeilicher Schwerpunkteinsatz in Warstein - mehrere Verstöße festgestellt

Warstein (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Warstein haben am gestrigen Dienstag in Warstein einen Schwerpunkteinsatz zur Verkehrs- und Personenüberwachung durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie mögliche Straftaten frühzeitig zu erkennen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 31 Verstöße festgestellt. Ein Großteil betraf fehlende oder nicht mitgeführte Fahrzeug- und persönliche Dokumente sowie technische Mängel, insbesondere defekte Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen.

Positiv hervorzuheben ist, dass bei den Kontrollen keinerlei Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum bei Fahrzeugführenden festgestellt wurden.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell