Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlange ausgesetzt - Tatverdächtiger ermittelt

Welver (ots)

Neben einem Altkleidercontainer in der Ladestraße in Welver wurde am 23. November ein Netzpython in einem blauen Sack gefunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6164861). Die Polizei erreichte im Nachgang ein anonymer Hinweis, laut dem ein 38-Jähriger aus Welver die Schlange dort abgelegt haben soll.

Ermittlungen an der Adresse des Mannes bestätigten den Verdacht. Der 38-Jährige gab zu, für die Tat verantwortlich zu sein. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

