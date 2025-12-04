PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Lippstadt (ots)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte der Verkehrsdienst der Polizei in Lippstadt am gestrigen Mittwoch (03.12.2025) einen Schwerpunkteinsatz im gesamten Stadtgebiet durch.

Im Fokus standen dabei die Hauptunfallursachen - insbesondere Ablenkung, Rotlichtverstöße, Vorfahrtmissachtungen sowie Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrenden.

An mehreren Kontrollstellen wurden sowohl Autofahrende als auch Radfahrende intensiv überprüft.

Ergebnis der Kontrollen:

   - 2 Verstöße wegen verbotswidriger Handybenutzung durch 
     Kraftfahrzeugführende
   - 2 Verstöße wegen Handybenutzung durch Radfahrende
   - 3 Rotlichtverstöße durch PKW-Führer
   - 8 Verwarngelder wegen falschen Verhaltens von Radfahrenden
   - 1 Verstoß gegen Vorschriften zur Sicherung von Ladung/Technik 
     (EKF)
   - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen Vorfahrtsmissachtung
   - 11 Verstöße gegen Vorfahrtsregelungen (Verwarngelder)
   - 5 Verstöße beim Abbiegen (Verwarngelder)
   - 2 sonstige Verkehrsverstöße
   - 1 Verstoß gegen Sozialvorschriften (Tageskontrollblätter)

Die Polizei Lippstadt kündigt weitere Verkehrskontrollen an. Ziel ist es, Unfälle zu verhindern und die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 07:42

    POL-SO: Mülltonne brennt in Hinterhof - Zeugen gesucht

    Lippetal (ots) - Im Hinterhof einer Konditorei in der Lippborger Straße in Lippetal-Herzfeld brannte am Mittwochabend eine Mülltonne. Zeugen hörten kurz nach 18 Uhr einen Knall und stellten daraufhin fest, dass die Mülltonne in Flammen steht. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Mülltonne wurde völlig zerstört. Eine Zeugin beobachtete einen dunkel gekleideten, etwa 15 Jahre alten Jugendlichen in der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:26

    POL-SO: Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - In der Zeit von Dienstag, 02.12.2023, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2023, 07:00 Uhr, wurde in ein Restaurant in der Cappelstraße in Lippstadt eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe am Eingang des Restaurants ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Beim Betreten bemerkte der Mitarbeiter am Morgen, dass Schubladen im Verkaufsbereich geöffnet und durchsucht worden waren. Ob ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 08:17

    POL-SO: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

    Warstein (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße in Warstein war am Dienstag (2. Dezember) zwischen 15:30 und 20:15 Uhr Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. Darin wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren