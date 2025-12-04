Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Lippstadt (ots)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte der Verkehrsdienst der Polizei in Lippstadt am gestrigen Mittwoch (03.12.2025) einen Schwerpunkteinsatz im gesamten Stadtgebiet durch.

Im Fokus standen dabei die Hauptunfallursachen - insbesondere Ablenkung, Rotlichtverstöße, Vorfahrtmissachtungen sowie Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrenden.

An mehreren Kontrollstellen wurden sowohl Autofahrende als auch Radfahrende intensiv überprüft.

Ergebnis der Kontrollen:

- 2 Verstöße wegen verbotswidriger Handybenutzung durch Kraftfahrzeugführende - 2 Verstöße wegen Handybenutzung durch Radfahrende - 3 Rotlichtverstöße durch PKW-Führer - 8 Verwarngelder wegen falschen Verhaltens von Radfahrenden - 1 Verstoß gegen Vorschriften zur Sicherung von Ladung/Technik (EKF) - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen Vorfahrtsmissachtung - 11 Verstöße gegen Vorfahrtsregelungen (Verwarngelder) - 5 Verstöße beim Abbiegen (Verwarngelder) - 2 sonstige Verkehrsverstöße - 1 Verstoß gegen Sozialvorschriften (Tageskontrollblätter)

Die Polizei Lippstadt kündigt weitere Verkehrskontrollen an. Ziel ist es, Unfälle zu verhindern und die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell