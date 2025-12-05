PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohngebäude - Schmuck entwendet

Ense-Vierhausen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:15 Uhr kam es in der Straße Vierhausen in Ense zu einem Einbruch in ein Wohngebäude, das in zwei Wohneinheiten unterteilt ist.

Bislang unbekannte Täter hebelten an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt zu einer der Wohnungen.

Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zwei hochwertige Armbanduhren.

Kurz zuvor hatten die Täter offenbar versucht, in das angrenzende Objekt einzudringen, indem sie dort ebenfalls ein Fenster aufdrückten. Sie gelangten jedoch lediglich in einen Raum mit Öltanks und flüchteten ohne Beute weiter, vermutlich in die benachbarte Wohneinheit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Werl unter 02922 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

