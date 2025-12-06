Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: versuchter Automatendiebstahl

Soest Deiringsen (ots)

Am 05.12.2025 um 21:25 Uhr wurden drei männliche Täter aus Georgien durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie mittels Stemmeisen und Schraubendreher versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch eine Anwohnerin wurde die Tat mittels eines Mobiltelefons gefilmt. Es liegen zwei Minuten Videomaterial vor. Auf diesen ist zu sehen, dass zwei der Täter mittels Werkzeug an dem Zigarettenautomaten manipulierten. Der dritte Täter stand etwa 5 Meter entfernt auf dem Bürgersteig der angrenzenden Hauptstraße und schaute sich kontinuierlich um. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich alle drei Täter vor Ort. Die Täter wurden widerstandslos festgenommen und zur Polizeiwache Soest verbracht. Gegen einen der drei Täter lagen zu diesem Zeitpunkt bereits vier nationale Haftbefehle vor. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell