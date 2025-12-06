PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster 65-Jähriger verstorben

Anröchte (ots)

Gestern suchte die Polizei mit Hochdruck nach einem 65-jährigen Mann aus Lippstadt, der als vermisst gemeldet worden war. Am frühen Abend konnten Einsatzkräfte ihn an einem Feldweg im Bereich Anröchte ausfindig machen.

Während des folgenden Gesprächs kam es völlig überraschend zu einer lebensbedrohlichen Selbstverletzung, die sich in unmittelbarer Nähe der Beamten ereignete. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben trotz aller Bemühungen erfolglos, sodass der Mann verstarb.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass aus Rücksicht auf Angehörige und die beteiligten Kräfte keine weiteren Angaben zum konkreten Ablauf gemacht werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

    POL-SO: versuchter Automatendiebstahl

    POL-SO: Schwerpunkt Verkehr

    POL-SO: Einbruch in Wohngebäude - Schmuck entwendet

