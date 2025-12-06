Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster 65-Jähriger verstorben

Anröchte (ots)

Gestern suchte die Polizei mit Hochdruck nach einem 65-jährigen Mann aus Lippstadt, der als vermisst gemeldet worden war. Am frühen Abend konnten Einsatzkräfte ihn an einem Feldweg im Bereich Anröchte ausfindig machen.

Während des folgenden Gesprächs kam es völlig überraschend zu einer lebensbedrohlichen Selbstverletzung, die sich in unmittelbarer Nähe der Beamten ereignete. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben trotz aller Bemühungen erfolglos, sodass der Mann verstarb.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass aus Rücksicht auf Angehörige und die beteiligten Kräfte keine weiteren Angaben zum konkreten Ablauf gemacht werden.

