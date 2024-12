Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der BAB 45 Kreuz Dortmund-Nordwest

Dortmund (ots)

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr musste die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die A 45 ausrücken. Hier war es kurz vor dem Kreuz Dortmund-Nordwest zu einem Unfall zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen. Es wurde eine Person verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Unfall zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen war. Eine verletzte Person saß noch im Fahrzeug. Sie war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Um eine schonenden Rettung durchzuführen, wurde die Fahrertür und Teile des Fahrzeuges mit Rettungsgeräten der Feuerwehr entfernt. So konnte die Person zügig ins Freie gelangen und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Alle anderen am Unfall beteiligten Personen waren nicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst und Kräfte der Feuerwehr während der Rettungsmaßnahmen betreut.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden die Angehörigen der Unfallbeteiligten durch eine speziell geschulte Einsatzkraft der Feuerwehr (PSNV-Erkunder) psychologisch betreut.

Die Feuerwehrmaßnahmen konnten nach etwa einer Stunde beendet werden.

Die genaue Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt ca. 14 Kräfte u.a. der Feuerwache 9 (Mengede) sowie ein Notarzt.

