POL-SO: Einbrüche in Kellerräume
Lippstadt (ots)
In einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße in Lippstadt wurden zwischen Samstag (6. Dezember), 20 Uhr, und Sonntag (7. Dezember), 10 Uhr, drei Kellerräume aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten mutmaßlich durch die Eingangstür, die sich durch eine Tagesfalle öffnen lässt, ins Gebäude. Im Keller wurden die Sicherungen von drei Räumen entfernt. Aus einem Raum wurden nach bisherigen Erkenntnissen ein Werkzeugkoffer, zwei Tablets sowie Fahrradzubehör entwendet. Ob auch in den anderen beiden Räumen etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
