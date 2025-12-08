PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Anröchte (ots)

Am späten Nachmittag des 5. Dezember 2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:20-17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Franz Stille-Straße in Anröchte ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür und durchsuchten anschließend mehrere Räume sowie Schubladen und Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bewohnerin kehrte im Anschluss an den Tatzeitraum nach Hause zurück und bemerkte den Einbruch, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz Stille-Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02941 91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt oder aber bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:51

    POL-SO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

    Lippetal (ots) - Der Polizei wurde am Sonntagabend (7. Dezember) ein Raub auf eine Tankstelle an der Soester Straße in Lippetal gemeldet. Kurz vor 21 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe. Der Angestellte übergab dem Täter, der gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent sprach, einen vierstelligen Geldbetrag, woraufhin der Unbekannte zu Fuß in ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 12:36

    POL-SO: Vermisster 65-Jähriger verstorben

    Anröchte (ots) - Gestern suchte die Polizei mit Hochdruck nach einem 65-jährigen Mann aus Lippstadt, der als vermisst gemeldet worden war. Am frühen Abend konnten Einsatzkräfte ihn an einem Feldweg im Bereich Anröchte ausfindig machen. Während des folgenden Gesprächs kam es völlig überraschend zu einer lebensbedrohlichen Selbstverletzung, die sich in unmittelbarer Nähe der Beamten ereignete. Die sofort ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 09:52

    POL-SO: versuchter Automatendiebstahl

    Soest Deiringsen (ots) - Am 05.12.2025 um 21:25 Uhr wurden drei männliche Täter aus Georgien durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie mittels Stemmeisen und Schraubendreher versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch eine Anwohnerin wurde die Tat mittels eines Mobiltelefons gefilmt. Es liegen zwei Minuten Videomaterial vor. Auf diesen ist zu sehen, dass zwei der Täter mittels Werkzeug an dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren