Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Anröchte (ots)

Am späten Nachmittag des 5. Dezember 2025 brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:20-17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Franz Stille-Straße in Anröchte ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür und durchsuchten anschließend mehrere Räume sowie Schubladen und Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bewohnerin kehrte im Anschluss an den Tatzeitraum nach Hause zurück und bemerkte den Einbruch, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz Stille-Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02941 91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt oder aber bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

