Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verkehrsverstößen

Werl (ots)

Am Samstagmittag (11:55 Uhr) ereignete sich auf der Wulf-Hefe-Straße in Werl ein Auffahrunfall. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 20-jährigen Fahrzeugführer aus Soest Auffälligkeiten fest, die auf vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem gab der junge Mann an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Im Fahrzeug befanden sich außerdem die Eltern des 20-Jährigen sowie zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Der Vater erklärte, er habe seinen Sohn fahren lassen, damit dieser "üben" könne.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war, kein Versicherungsschutz bestand und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Ermittlungsstand:

   - Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wird wegen Fahrens ohne 
     Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.
   - Die weiteren Delikte - Urkundenfälschung, Verstoß gegen das 
     Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das 
     Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Zulassen/Anordnen des Führens 
     eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis - richten sich gegen den
     Vater des Unfallverursachers.

Die Polizei führt die Ermittlungen fort.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

