PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche auf Fahrbahn geschubst - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Eine 15-Jährige aus Soest fuhr am vergangenen Dienstag (9. Dezember gegen 17:50 Uhr) mit einem E-Scooter über den Gehweg am Naugardenring in Fahrtrichtung Schwarzer Weg. Dabei sei ihr eine bislang unbekannte Frau mit zwei Hunden entgegengekommen. Als die Jugendliche an ihr vorbeigefahren sei, habe die Frau versucht, sie anzurempeln. Die 15-Jährige habe die Unbekannte im Anschluss angesprochen, woraufhin diese sie unvermittelt auf die Fahrbahn des Naugardenrings geschubst habe. Als die Jugendliche, die unverletzt blieb, sie danach erneut angesprochen habe, habe die Frau ihre Hunde mit dem Kommando "Fass!" auf sie gehetzt. Zu einem Angriff sei es aber nicht gekommen. Die Frau sei schließlich mit den Hunden zum Osthofenfriedhof gegangen.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Sie war nach Zeugenangaben etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte blonde, lockige Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war sie mit einer langen, schwarzen Jacke, einer blauen Jeans, einer grauen Wollmütze und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Hunde waren etwa 60 bis 70 Zentimeter groß und sahen ähnlich wie ein Schäferhund aus.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:03

    POL-SO: Lkw kollidiert mit Pferd

    Wickede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wickede-Wimbern wurden am Freitagvormittag (5. Dezember) eine 16-jährige Reiterin und ihr Pferd verletzt. Die Jugendliche ritt gemeinsam mit ihrer Mutter auf zwei Pferden auf dem Seitenstreifen entlang der Arnsberger Straße in Richtung Wimbern. Als ihnen ein Sattelzug entgegenkam, scheute das Pferd, auf dem die 16-Jährige saß, und drehte sich in Richtung Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Lkw, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:00

    POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verkehrsverstößen

    Werl (ots) - Am Samstagmittag (11:55 Uhr) ereignete sich auf der Wulf-Hefe-Straße in Werl ein Auffahrunfall. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 20-jährigen Fahrzeugführer aus Soest Auffälligkeiten fest, die auf vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem gab der junge ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:34

    POL-SO: Einbrüche in Wohnhäuser

    Ense / Niederense (ots) - Gleich zweimal brachen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Niederense und in Ense ein. Am 7. Dezember, zwischen 2 Uhr und 02:30 Uhr, wurde von den Unbekannten ein Fenster eines Einfamilienhaues im Nordring in Niederense aufgehebelt und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren