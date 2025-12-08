Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche auf Fahrbahn geschubst - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Eine 15-Jährige aus Soest fuhr am vergangenen Dienstag (9. Dezember gegen 17:50 Uhr) mit einem E-Scooter über den Gehweg am Naugardenring in Fahrtrichtung Schwarzer Weg. Dabei sei ihr eine bislang unbekannte Frau mit zwei Hunden entgegengekommen. Als die Jugendliche an ihr vorbeigefahren sei, habe die Frau versucht, sie anzurempeln. Die 15-Jährige habe die Unbekannte im Anschluss angesprochen, woraufhin diese sie unvermittelt auf die Fahrbahn des Naugardenrings geschubst habe. Als die Jugendliche, die unverletzt blieb, sie danach erneut angesprochen habe, habe die Frau ihre Hunde mit dem Kommando "Fass!" auf sie gehetzt. Zu einem Angriff sei es aber nicht gekommen. Die Frau sei schließlich mit den Hunden zum Osthofenfriedhof gegangen.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Sie war nach Zeugenangaben etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte blonde, lockige Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war sie mit einer langen, schwarzen Jacke, einer blauen Jeans, einer grauen Wollmütze und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Hunde waren etwa 60 bis 70 Zentimeter groß und sahen ähnlich wie ein Schäferhund aus.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

