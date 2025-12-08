Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Samstag führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt durch. Ziel der Maßnahmen war es, Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Sowohl uniformierte als auch zivile Polizeibeamte waren im Einsatz.

Dabei gelang es, einen Ladendieb auf frischer Tat zu stellen. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte einen Fahrzeugführer fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

In einem weiteren Fall traf die Polizei auf einen Pkw, in dem sich sechs Kinder befanden - vier davon waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusätzlich ahndeten die Beamtinnen und Beamten einen Rotlichtverstoß.

Neben den repressiven Maßnahmen suchte die Polizei aktiv das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Die zahlreichen Rückmeldungen fielen durchweg positiv aus und unterstreichen die Bedeutung solcher Einsätze für das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.

Fazit des Einsatzes:

- 4 × Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls - 1 × vorläufige Festnahme - 1 × Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Betäubungsmitteleinfluss - 1 × Ordnungswidrigkeit wegen fehlender Gurtpflicht bei Kindern - 1 × Ordnungswidrigkeit wegen Überfahrens einer roten Ampel

Die Polizei kündigt an, auch künftig regelmäßige Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt durchzuführen, um Straftaten konsequent entgegenzuwirken und die Sicherheit im Stadtgebiet weiter zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell