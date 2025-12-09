Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Indoor-Spielplatz

Lippstadt (ots)

Am 8. Dezember drangen zwei bislang unbekannte Täter zwischen 01:20 Uhr und 2 Uhr in einen Indoor-Spielplatz in der Brandenburger Straße ein. Vermutlich stiegen die Einbrecher über ein Dachfenster in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sowohl Bargeld als auch ein Handstaubsauger und eine Musikbox entwendet. Die beiden Täter können anhand der Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: Beide etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit Winterjacken bekleidet. Einer der Täter trug eine helle Mütze, der andere eine dunkle Mütze. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

