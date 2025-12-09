PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Bad Sassendorf (ots)

Aus einem Rohbau an der Bahnhofstraße in Bad Sassendorf wurden im Zeitraum zwischen Montag (8. Dezember), 18 Uhr, und Dienstag (9. Dezember), 9 Uhr, Kupferkabel entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten in der Tiefgarage des im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses an mehreren Stellen Starkstromkabel und entwendeten diese. Der Wert der Beute liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen vierstelligen Bereich. Zum Abtransport der Kabel wurde mutmaßlich ein Fahrzeug genutzt.

Die Kriminalpoilizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

