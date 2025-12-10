PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Dienstagabend, dem 9. Dezember, gegen 19:45 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn einen Einbruch in ein Wohnhaus am Harbortweg und alarmierten umgehend die Polizei.

Ein Nachbar beobachtete drei Personen, die sich vom Tatort entfernten. Als er sie ansprach, flüchteten die Unbekannten in Richtung Ardeyweg.

Die Personen sollen männlich gewesen sein, dunkel gekleidet und etwa 170 bis 180 cm groß. Sie hatten dunkle Haare oder trugen eine dunkle Kopfbedeckung.

Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Bereich Harbortweg/Ardeyweg verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den flüchtigen Personen geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

