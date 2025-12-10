PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Dienstag, den 9. Dezember, kam es in der Straße "Kützelbach" in Soest in der Zeit zwischen 08:05 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Soest bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Kützelbach" beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02921 / 91000 oder auf der nächste Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

